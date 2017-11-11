東芝不玩了? 擬退出PC、電視市場

2017-11-11

一般消費業務恐將消失

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕日媒報導，正在經營重組的東芝公司（Toshiba）整頓旗下賠錢事業，虧損中的個人電腦（ＰＣ）、電視業務已被納入徹底調整的範圍，「退出」業務的選項也列入考量，避免拖累公司因連續兩年「資產不抵債務」被東京證交所摘牌下市。

東芝在ＰＣ領域最著名的是生產全球首台筆記電腦，在電視面板生產方面也有其歷史和地位，一旦繼白色家電業務賣給中國公司美的集團後，也退出ＰＣ、電視事業，未來針對一般消費者的業務將消失，明顯轉向基礎設施、能源及針對法人業務為主的經營型態。

《日經新聞》報導，東芝財務長平田政善在週四財報說明會上表示，針對所有陷入虧錢或未能達到預定獲利水準的事業，將在六個月內進行徹底的結構改革措施，包括「撤退」這個選項。

平田政善指出，「為了擺脫虧損體質，目前已對ＰＣ、電視事業進行結構改革措施，只是當前兩事業仍陷入虧損」。當被問到評估的選項是否包含退出ＰＣ、電視事業時，平田政善表示：「 可以這樣理解。」

出售金雞母「東芝記憶體」 進度慢

東芝先前已決定，以兩兆日圓（約五三二二億台幣）把旗下金雞母「東芝記憶體」公司賣給美國私募基金貝恩資本為首的日美韓聯盟，以填補美國核電子公司西屋電氣的巨額虧損。不過，上述計畫受日本及國際「反壟斷法」審查的影響，進展緩慢，市場普遍認為，該交易完成出售的時間，可能趕不上明年三月底前連續兩年「資不抵債」的最後期限。

對此，平田政善表示，由於現實環境的變化，「東芝內部已組成工作團隊考量各種增資手法」。日本放送協會（ＮＨＫ）報導，東芝考慮發行新股增資約六千億日圓（約五十三億美元），預料年底前完成，目前正與主要債權人討論，以協助配股和公開發行。