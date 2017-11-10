中國信託 Home Run Taiwan 50週年年鑑熱銷

2017-11-10

〔記者李靚慧／台北報導〕大膽嘗試於書店通路販售的中國信託「Home Run Taiwan 50週年年鑑」，今年10月1日發行，首創企業紀念刊物在書店通路上架銷售的先例，市場反應也相當熱烈，不但登上金石堂書店2017年10月份非文學類銷售排行榜第二名，限量銷售的1,000本也在1個月內幾近售罄。

為了與更多民眾分享感動，中國信託宣布，即日起推出「Home Run Taiwan 50週年年鑑」網路版電子書，民眾可至時報城市網路書店City Books（http://ct-books.com）瀏覽閱讀，藉此將中國信託希望讓臺灣變得更好的精神傳遞出去。

中國信託「Home Run Taiwan 50週年年鑑」運用擴增實境（AR）技術，被稱作是「會動」的年鑑，讀者只需下載特定APP再使用手機或平板電腦掃描，即可讓數十支動態影音短片躍然紙上。

中信金指出，該書除了重現中國信託金控創辦人辜濓松的身影，透過影片，也可讓讀者直接感受中信金董事長顏文隆對同事及臺灣這片土地的真誠感謝，以及中國信託慈善基金會董事長辜仲諒投身公益的初衷。

中國信託表示，該刊以「Home Run Taiwan」及「We are family」雙封面設計，概念來自於不斷追求創新、挑戰自我，內容包括50年的企業發展史，以及去（2016）年日夜接力9天8夜200小時不斷電環臺馬拉松發生的感動故事。

此年鑑目前於全臺金石堂、誠品、博客來、時報悅讀網等實體及網路書店同步上架銷售，每本售價為新臺幣399元，扣除發行成本與物流費用，販售所得將全數捐助公益用途。