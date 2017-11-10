機器人理財平台 幫人挑基金

2017-11-10

〔記者李靚慧／台北報導〕由國人自行規劃設計、國內首家機器人投資顧問平台昨日正式上線，一般民眾只要上網註冊成為會員，就可免費使用該平台的國際級專業基金資訊。

大拇哥投顧行銷長王克瑞昨表示，該公司建置的「TAROBO基金資訊平台」9月底上線後，原本僅提供金融機構、法人或專業投資人使用，經金管會同意後，目前已開放給一般民眾上網註冊後免費使用。不過，依偏好設定，再由機器人自動產生勝率最高投資組合的「智能挑選」模式，目前仍僅限簽約金融機構、法人或專業投資人使用。

不過，一般投資人還是可以在網路上進行投資組合測試，包括依自行設定股債比重，加上TAROBO提供的分析數據，產生出專屬投資組合的「達人自選」，以及不管任何股債比重，直接挑選基金的「直選基金」，投資人可根據自己的財經知識、投資偏好來做投資的模擬測試。

目前市場上已有瑞銀、中國信託、王道銀行、復華投信等業者推出模式各異的「機器人理財」，大拇哥與上述金融機構不同的是，TAROBO基金資訊平台不涉及基金銷售，而是藉由每年斥資上千萬元購買的各類資料庫及數據，進行各項財務指標的驗證、分析與追蹤，做為評估基金「未來績效」的依據，並將相關數據在平台上呈現。