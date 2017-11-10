台股萬點成交量飆 證交稅年增逾2成

2017-11-10

料證交稅創3年新高

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部昨公布10月稅收統計，受惠於股市日均量暌違6年多來連續兩個月突破1500億元，今年1至10月證交稅收達714億元，為2015年以來同期新高，年增21.8％，預估今年全年證交稅可望創3年來新高。

根據財政部統計，10月全國稅收1359億元，年減391億元或22.4％，主因去年營所稅部分暫繳稅額於10月入帳、導致基期偏高。累計1至10月，全國稅收1兆9193億元，續創歷年同期新高，年增2.2％；若11、12月稅收與去年持平，預估全年稅收可望較預算數超徵約1100億元。

今年稅收幾乎已達標

財政部統計處副處長陳玉豐表示，今年1至10月，包括營所稅、營業稅、房屋稅、使用牌照稅及贈與稅等稅收均續創新高，且除了營業稅之外，其餘4項稅目皆已達成全年預算目標，稅收表現樂觀。

若與去年同期比較，受台股交易量回升、房市回溫及稅制變化的影響，前10月證交稅、土增稅及贈與稅均增加逾百億元。

土增稅贈與稅也增百億

其中，證交稅受惠於股市成交量增加，儘管10月交易日僅19天，稅收仍達73億元，增加22億元或43.7％；累計前10月證交稅714億元，增加128億元或21.8％。

財政部官員表示，今年證交稅預算數編列977億元，目前狀況可能難以達標；不過，今年證交稅收已是近幾年的好表現，超越去年全年的709億元，較2015年的820億元僅差106億元，預料今年全年證交稅將創3年新高。