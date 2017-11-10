國泰金前10月EPS4.07元

2017-11-10

〔記者廖千瑩／台北報導〕上市櫃金控陸續公布10月自結獲利，壽險雙雄國泰金、富邦金依舊纏鬥不休。少了股息收入挹注，國泰金10月獲利較前月略微遜色，但10月單月稅後純益仍達33.8億元，前10月累計稅後純益達516.4億元，獲利超過500億元關卡，金控獲利成長率22%，累計稅後純益（EPS）4.07元。

富邦金4.57元

富邦金10月自結稅後淨利35.62億元，累計前10月稅後淨利達478.28億元，年成長9%，EPS為4.57元。富邦金仍穩居每股獲利王，國泰金則拿下累計前10月稅後獲利王。

上市櫃金控昨天陸續公布10月自結獲利，少了股息收入，國泰金9月單月稅後純益下降至33.8億元，但累計前10月稅後純益達516.4億元，較去年同期成長達22%，其中獲利雙引擎國壽、國泰世華銀10月單月分別貢獻19.1億元、13.4億元，維持穩定獲利動能。

國壽副總林昭廷說，10月自結獲利正常，比起7至9月少了股息收入，其他都還好；國壽累計10月稅後淨利達328.6億元，較去年同期成長22%，且由於投資績效良好，淨值超過4400億元。

至於富邦金，子公司富邦人壽與富邦銀行10月單月稅後獲利分別為14.26億元、17億元，在壽險及銀行獲利挹注下，金控獲利也維持一定水準。

南山人壽昨也公布10月稅後賺40.11億元，累計前10月稅後賺171.56億元，每股盈餘1.68元。