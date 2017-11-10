奇景Q3營收季增3成 3D感測將成主力

2017-11-10

〔記者卓怡君／台北報導〕奇景光電（那斯達克代號：HIMX）昨公布第三季營收淨額為1.97億美元（約新台幣59.58億元），季增29.9%，年減9.6%，第三季毛利率25.5%，較上季增加1.7個百分點，較去年同期減少0.1個百分點。

奇景表示，上半年營收雖有下滑，但第三季業績表現穩健，三大主要產品線營收及獲利均成長，第三季奇景與高通聯合宣布推出3D感測整體解決方案，提供高解析度、低功耗及主動式3D深度感測的發展及商業化合作。對奇景來說，3D感測是讓產業遊戲規則改變的機會，亦將是奇景未來幾年最大的成長動能。

奇景第三季稅後淨利為900萬美元，較上一季稅後淨損30萬美元增加3440.1%，較去年同期減少57.9%，第三季每ADS盈餘為5.2美分（約新台幣1.57元），上一季每ADS淨損為0.2美分（約新台幣0.06元），去年同期為12.4美分（約新台幣3.94元）。

奇景第三季毛利率25.5%，優於預期，主要是有利於毛利率的產品組合，7月起晶圓級光學鏡頭產品出貨以及某客戶的一次性補償。

針對第四季財測預估，奇景將處分一項投資，貢獻每ADS盈餘12美分，該交易須經相關政府機關核准後，方能決定交易完成日，預計第四季底前完成交易。