悅康藍牙傳輸專利獨步全球

2017-11-10

〔記者張慧雯／台北報導〕金屬機殼大廠可成（2474）轉投資、持有50%股權的醫療軟體公司悅康，2010年成立，今年10月已單月損平，除國內各大醫院採用外，更打入南非、中國、蒙古、歐美市場，明年預計進軍東南亞。悅康科技董事長巫俊毅說：「我們擁有全球獨家的『藍牙傳輸專利』，這是和同業最大的不同點。」

悅康昨（9）日攜手新竹安慎診所簽署合作協議記者會，並舉辦智能化血液透析照護系統揭幕儀式，把傳統的照護流程全面升級為智慧醫療系統，雙方也簽署協議，將醫療智能化系統進一步導入其他院區。

致力醫療智能化

巫俊毅指出，悅康10月已單月損平，若11、12月繳出好成績，全年可望虧轉盈，而11月初成立中部辦公室，員工人數從現有20人增加到30人。悅康執行長陳俊榮則說，在國內市場方面，悅康已將系統導入長庚醫院、台北榮總、成大醫院、亞東醫院等，目前以血液透析機、呼吸器等應用面為主，海外市場包括南非、中國、蒙古、歐美都有醫療院所採用，明年目標則是進軍東南亞市場。

巫俊毅解釋，悅康獨家研發出在透析過程中，結合了IoT物聯網、大數據、人工智慧等未來趨勢，利用台灣在臨床醫療與科技產業的領先地位，開發獨特軟硬整合的智能化解決方案，不僅讓醫療資訊無線傳輸數位化，護士不用再抄寫，且病人相關資訊還能自動上傳至院內的醫療資訊系統，就連醫師更換處方箋等，只要將病人的卡片掃描，手機上都能一目了然。

最特別的是，悅康科技採用的傳輸方式是以「藍牙」為主，在沒有網路環境的情況下，只要有卡片與接收器，資料仍然能夠傳送，在網路落後的地區醫療院所也能使用，這是悅康的全球獨家專利技術。