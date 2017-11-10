安謀進軍伺服器 物聯網成契機

2017-11-10

〔記者羅倩宜／台北報導〕在行動通訊擁有一片天的矽智財廠安謀（ARM），幾年前就發表ARM架構伺服器，但僅獲得零星採用。高通的加入似乎替非英特爾陣營帶來新希望。

搶在高通發佈伺服器晶片的前一天，安謀表示，物聯網時代來臨，將改變伺服器產業的生態，因為很多運算將不再回傳到資料中心進行處理，而是在用戶端就處理完畢，亦即近期正夯的「邊緣運算（Edge Computing）」。

在科技的世界裡，不同廠商各有地盤。伺服器晶片是高獲利的市場，向來由英特爾的X86架構主導；智慧手機市場則以低功耗的安謀ARM架構為大宗。ARM架構一直想在伺服器市場搶占田地，但進度緩慢。不過，安謀今年被日本軟銀併購後，就投入大量研發資源發展物聯網。

安謀新上任的雲端基礎架構副總裁Drew Henry指出，未來10年的運算技術將發生很大的改變。「資料中心」的概念將被消滅。目前所謂的資料中心，指的是把所有數據送回一個龐大的機房加以處理運算，再送回各個終端。但在未來物聯網時代，「中央處理器」的角色不再吃重，而會發散到各個節點，把資料在各個端點就先進行運算處理，亦即「分散式的運算」。

尤其在5G通訊時代，各式物聯網將有幾兆個裝置，停車計時器、智慧電表、工業生產機台、風力發電機上的感測器等等，所收集到的龐大的資料量，不可能、也沒有必要全部送回資料中心處理。

安謀表示，未來各式數據的運算將不再以英特爾X86為本位。這將會是安謀架構進軍伺服器的契機，而現在又有擅長行動通訊的高通加入，更有機會顛覆傳統的雲端運算架構。