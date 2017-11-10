挑戰英特爾 高通伺服器晶片供貨

2017-11-10

Google、微軟 表達採購意願

〔記者羅倩宜／台北報導〕全球伺服器晶片市場逾9成是英特爾（Intel）的天下；高通（Qualcomm）昨（9）日發表首款伺服器晶片，正式搶入英特爾獲利最豐的一塊地盤。另一方面，高通在手機通訊的獨霸地位，也面對英特爾的挑戰，主要是蘋果積極扶持英特爾，成為第2供應商。外資分析師認為，雙方互踩地盤，挑戰者短期不容易成功；尤其伺服器晶片需要強大的周邊軟體支援，結果如何仍有待觀察。

全球市場 英特爾佔逾9成

美國大廠高通稱霸3G及4G行動通訊多年，不過，面臨智慧手機市場成熟，近年來逐步將產品線多元化。昨發表的Centriq 2400就是宣示進軍伺服器市場。市場上傳聞這款晶片已有1年時間，昨正式宣佈開始商用供貨。

高通：運算效能快對手45％

高通指出，歷經4年多的研發，結合生態系夥伴的努力，終於設計出全球最先進的ARM架構伺服器晶片。高通數據中心技術副總裁Chandrasekher表示，Centriq 2400家族採用48核心，與英特爾目前最高階的Xeon Platinum 8180相比，每瓦電力的運算效能快了45%，且功耗更低。

高通為了分散市場，近年積極開拓物聯網、車用、筆電等領域；例如進行中的恩智浦併購案，就是為了搶占車聯網市場。伺服器市場雖不如智慧手機大，不過，去年也替英特爾創造了49億美元（約1470億台幣）營收、22.6億美元（約678億台幣）營業利益，獲利率達46%。

全球伺服器市場的主要客戶是Google、臉書、Amazon、微軟Azure、百度、騰訊等雲端廠商，且9成9是向英特爾採購，必須受制單一供應商，價格較無彈性。高通Centriq 2400採三星10奈米製程，訂價1490美元，鎖定的對手是英特爾Xeon Platinum 8180採14奈米製程，單片訂價接近1萬美元；價格甚為懸殊。

包括Google及微軟都已表達向高通採購的意願。Google副總裁Bart Sano表示：「很樂見高通進軍伺服器市場；因為有選擇才會有創新。」不過，外資分析師認為，伺服器晶片仍被英特爾X86架構主導，已建立起生態系；ARM架構伺服器喊了很多年未見成果，主因是需要周邊軟體配合，現在有高通加入，情況是否變得不一樣，還在未知數。