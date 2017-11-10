Q3每股虧損3.8元 宏達電連10虧

2017-11-10

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電HTC（2498）2017年第3季每股虧損3.8元，創6個季度新高，且是連續第10個季度虧損。法人指出，宏達電第4季雖然有新機HTC U11+推出，但恐無法明顯拉抬第4季營收，預期第4季營收也恐將虧損。

新機U11+ 恐難拉抬營收

宏達電9月宣布將旗下Pixel研發人員以11億美元（約330億台幣）賣給Google一事，預期可望在明年第1季完成，在Google的330億元入帳下，宏達電當季可望轉虧為盈。

宏達電第3季無新機推出，而為Google代工的Pixel 2則在9月陸續出貨，單季營收為157億元，毛利率為10.3%，營業損失為33億元，營業利益率為-20.9%，稅後虧損31億元，每股稅後虧損3.8元，較第2季的每股稅後虧損2.37元放大，累計前3季每股虧損8.64元。宏達電10月營收60.64億元，月減6.86%。

全球市調機構TrendForce指出，宏達電第3季由於推出機種較以往少，又缺乏新議題，第3季生產數量相較第2季持續衰退46%。

宏達電旗艦機U11+在2日發表後，近日陸續在台、港澳及中國同步開賣，中東、歐、美等市場也將在月底開賣。宏達電智慧手機暨物聯網事業總經理張嘉臨指出，U11+推出後，U11將會降價，在手機價格帶更齊全下，帶動整體業績向上。