中國工資上漲加缺料 和碩Q3毛利3.4%創新低

2017-11-10

法人憂營收成長 淨利卻下滑

〔記者卓怡君／台北報導〕中國工資上漲，加上缺料與新產能費用增加，衝擊代工廠和碩（4938）第3季毛利率與獲利表現，第3季合併毛利率跌破4%大關，降至3.4%，創下歷史單季新低，和碩執行長廖賜政表示，毛利率下滑主要原因是中國人力成本上漲，之前缺料又造成人力閒置，加上新產能費用提高，對第3季毛利率造成衝擊，未來將積極提高自動化，降低人力成本。

展望第4季，廖賜政指出，通訊產品表現將略優於上季，電腦相關產品因旺季效應會有微幅成長，至於明年首季，將進入傳統淡季，淡季效應明顯，表現應與過去相仿，明年公司將持續投資，耕耘2年多的AR/VR、物聯網、車用電子相關新品將有明顯成長，通訊產品也仍有一定的成長性。

車用、物聯網產品 成長樂觀

和碩第3季毛利率大跌，獲利表現不如預期，成為昨日法說會法人追問焦點，法人擔心和碩營收近年雖持續成長，但營業淨利卻呈現下滑趨勢，對此，廖賜政說明，產品越成熟，市場競爭就越激烈，對於獲利有所影響，第3季中國缺工嚴重，招募成本增加，又遇到缺料問題，導致人力閒置，增加整體成本，10月起缺料已紓解。

法人分析，和碩預估明年首季呈現往年淡季表現，顯示iPhone 8出貨動能已減緩，iPhone X熱賣，對於iPhone 8主要代工廠和碩相對不利。

和碩第3季合併營收3368.68億元，季增40.1%，年增6.5%，營業毛利115.57億元，季增4.1%，年減23.5%，合併毛利率更跌破4%大關，降至3.4%，創下新低，營業淨利43.88億元，年減高達43.9%，單季每股盈餘1.40元，季增4.5%，年減33.0%，累積前3季每股盈餘為4.24元，年減18.8%。