新南向不比砸錢 比軟實力

2017-11-10

〔記者黃佩君／吉隆坡報導〕前陣子立法院預算中心出具報告，批評政府部會新南向預算執行率不理想，但明年卻還繼續擴大編列預算。外貿協會董事長黃志芳昨表示，預算要執行到年底才能看清全貌，且從形象展成果來看，台商在新南向國家受歡迎程度是暴增；新南向重點不應放在政府預算，因無論如何編列都有限，重點應放在是否發揮政策指引效果，將台灣民間豐沛的能量與軟實力引導到新南向國家。

貿協執行率 絕對可破百

立法院預算中心上月提出報告，分析到今年七月為止各部會新南向預算執行率，資料顯示總執行率僅五十六．三％，並點名內政部、總統府與工程會執行率低落，僅分別達○．五一％、三．四九％及四．二七％。報告還指出，政府新南向預算明年編列七十一．九億元、增加二十七．四億元，增幅達六十一．六％。

黃志芳說，經濟部委託貿協舉辦新南向形象展、台灣形象廣宣計畫等，預算「用得乾乾淨淨」，執行率絕對是破百，甚至希望明年多撥一些經費。不過對外界批評，他認為新南向政策的重點，不在政府編列多少預算，也不在預算執行率，而是政策方向是否能把台灣民間充沛的能量，吸引到新南向國家。

黃志芳指出，預算執行通常要到年底才能看出全貌，執行率僅能顯示部分；他強調，從今年台灣形象展在新南向國家受歡迎的程度，規劃妥當的新南向政策，目前已看出相當明顯效果。

他舉例，台灣今年對印尼、印度等東協國家出口，累計到十月成長已達十四．八％，就是很具體的成果；去年開始貿協接獲國內業者徵詢新南向商機及投資資訊的數量、以及業者實際前往考察及洽談商訪次數，都是雙雙暴增，顯示新南向真正發揮政策指引效果，把台灣民間豐沛動能引導到目標國家。

黃志芳強調，政府再怎麼編列預算，都是有限的，重點應該是動用政府資源是否能真正引導業者動能，讓市場自己去展現機會。