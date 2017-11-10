新南向搶攻穆斯林 清真珍奶打前鋒

2017-11-10

大馬台灣形象展 貿協打通市場

〔記者黃佩君／吉隆坡報導〕馬來西亞台灣形象展昨起到十一日於馬來西亞吉隆坡舉行，這是台灣首度在馬國舉辦大規模展覽，也是外貿協會今年度最後一場新南向形象展，以台灣最具特色的珍珠奶茶打前鋒，以馬國做為台灣立足亞洲通往穆斯林國家的重要門戶；貿協董事長黃志芳表示，貿協明年還將首度進軍印度，也會在泰國、印尼、越南、馬來西亞等國舉辦形象展。

馬國人來台觀光 居東協首位

配合政府推動新南向政策，貿協主打台灣形象展，將台灣文化、流行、精品的整體印象透過會展介紹給新南向國家；從今年五月在印尼首次舉行，七月、九月各在越南、菲律賓舉辦，壓軸的是昨起登場的馬來西亞台灣形象展。

黃志芳說，去年馬國有四十七．五萬人赴台觀光，是東協國家赴台最多的，顯示兩國間的深刻連繫；這次形象展包括綠色能源、清真館、健康醫療、電子商務等七個主題，以清真商機及電子商務是本次重點；馬國是東協國家中台灣發展電子商務的首選，其獨特的地理位置，更是台商進軍廣大穆斯林市場的要衝。

黃志芳指出，馬國人均所得超過一萬美元，也是中東觀光及金融的中心，更是台灣立足亞洲通向伊斯蘭國家的門戶；目前馬國已宣布將成立二十二個清真產業園區，向外資招手，進軍穆斯林國家內需。

設清真推廣中心 認證家數倍增

包括雀巢、美國好時等國際大廠都是在馬國製造清真產品，銷往中東市場，馬國一年出口清真產品產值達兩千八百億元台幣；貿協表示，清真製造轉口商機是台廠爭取重點，貿協今年成立清真推廣中心後，台廠獲清真認證的廠商由三百多家倍增到七五二家，其中有五三八家食品，以及二一四家美妝及觀光飯店等廠商。

至於明年策展計畫？黃志芳表示，將首次進軍印度，著重在智慧城市等科技項目及合作，在印度總理穆迪已宣布要佈建一百個智慧城市，對台灣資通訊產品及物聯網廠商，是相當大的機會。

為前進印度預作暖身，貿協本月二十三日起就先帶領台廠到印度班加羅爾舉辦「Smart Asia 2017」智慧城市展，而明年在印度的台灣形象展也會以高科技作為主軸，希望印度與台灣「Ｉ」與「Ｔ」兩大「ＩＴ」大國能增進合作，協助台廠配合印度政府重大政策強佔先機。