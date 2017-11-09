花生仁等3飲品免稅門檻放寬

2017-11-09

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部本月初放寬內含花生仁、銀耳露及仙草蜜飲品的免稅門檻，添加比重分別低於18%、23%及26%，才須視為飲料課徵貨物稅，較原先規定添加比重50%大幅放寬。財政部呼籲，受惠業者應將減稅利益反映於售價。

財政部官員說明，根據「貨物稅條例」規定，飲料屬於應稅貨品，其中稀釋類飲料（如濃縮果汁）稅率8%；其他種類飲料稅率15%，例如內含花生仁、銀耳露、仙草露等固體添加物的飲品。

不過，內含固體添加物的飲品常與免徵貨物稅的「罐頭」混淆，為利於分辨，先前按固體添加物比重是否達50%判斷。舉例來說，若仙草蜜添加比重低於50%就視為飲料，需課徵15%貨物稅；若添加比重高於50%則可視為罐頭，免徵貨物稅。

財政部官員表示，近期有多家業者反映，添加比重50%門檻太高，且多年未檢討。財政部邀集學者及相關機關研商後，決定放寬免稅門檻，內含花生仁比重低於18%、銀耳露低於23%、仙草蜜低於26%，才要課徵貨物稅，高於上述比重即可免稅。

財政部官員表示，部分產品將可因此由應稅變成免稅，以出廠價一瓶20元的仙草蜜估算，稅負將可減少3元。因此，官員呼籲，業者應將降稅利益適當地以降價方式反映，各國稅局也將對業者受惠情況及降價措施進行了解並加強輔導。