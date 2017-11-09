10月台幣REER連5降 創1年新低

2017-11-09

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率上半年對美元勁揚超過6%，在主要亞洲貨幣中表現最為強勢；但隨著下半年升勢明顯放緩，台北外匯市場發展基金會統計，10月新台幣實質有效匯率指數（REER）連5降至98.62，創一年新低。

REER是用以估算一國貨幣對一籃子外國（通常為主要貿易對手國）貨幣的匯率變動，並扣除物價變動影響後的數值，代表一國貨幣在一段期間內升貶走勢；REER下滑，有助出口價格競爭力，原因包括匯率貶值及本國物價相對走低。

匯銀主管表示，新台幣是上半年最強的主要亞幣，但下半年以來對美元升幅僅0.82%，低於韓元、泰銖、人民幣、馬幣、星幣等，主因熱錢不再大舉湧入，且外資於第3季匯出領取到的台股現金股利。

匯銀主管指出，新台幣升幅開始落後主要亞幣，成為近期REER走低的重要原因，而今年以來新台幣對美元雖仍保有6.93%升幅，但已從最強亞幣退居到第3名，落後勁揚超過8%的韓元及泰銖。

新台幣昨續呈窄幅波動，終場以30.187元兌1美元作收，小貶1.7分，由於銀行間交投清淡，合計台北及元太外匯經紀公司總成交量僅7.3億美元。

「少了外資助拳，變得非常悶！」外匯交易員表示，新台幣最近陷入狹幅盤整、量能急凍格局，尤其外資參與度很低，感覺幾乎是提早兩個月就跑去放耶誕假期；若與平常約10億美元的均量相比，近期匯市量能少了近3成，預估短線新台幣仍難脫盤局。