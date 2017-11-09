退休後靠自己終老 逾7成民眾沒把握

2017-11-09

〔記者李靚慧／台北報導〕儘管愈來愈多民眾已有「養兒未必防老」的觀念，但壽險業者調查，超過7成民眾沒把握可以「只靠自己」終老，期望子女每月提供1.5萬元的資助。對於「青年不婚、中年不生、老年不存」的現象，壽險業者警告，「退休五庫財」存量值，30年後將拉警報。

所謂的「退休五庫財」，指身體、心理、親人、金庫及財源。台灣人壽指出，國人壽命不斷延長，但退休後生活是否有安全感，除了是否有足夠的退休金外，還要同時考量「身心是否健康」、「有沒有親人陪伴」等，因此必須建立「退休五庫財」的概念。

退休五庫財 30年後拉警報

台灣人壽及政治大學風險管理與保險學系教授黃泓智昨發布「40/70世代五庫暨空巢經濟大調查」，結果顯示，退休族的「身心親金財」存量均值為77.7% ，未退休族的存量均值僅自認55.1%，凸顯出兩世代對於退休準備的確定感，存在極大的差距。

值得注意的是，目前20至40歲（至2016年底占總人口62.7%）中，每5人就有3人沒結婚，呈現「青年不婚、中年不生、老年不存」的三不時代。台灣人壽預期，30年後，這些正值中壯年的族群，在即將邁入老年階段時，對於退休五庫財存量值的認知，恐怕更加不足，是值得注意的警訊。

此外，雖然愈來愈多民眾認同「養兒未必防老」觀念，但隨著勞保老年給付恐逐年降低，國人平均壽命又不斷延長，調查顯示，高達75%的退休父母表示，沒有把握可以全靠自己的「老本」終老，認為仍需要子女資助，理想孝親金約每月1.5萬元。

黃泓智建議，民眾可利用增加第二層勞退新制的個人退休帳戶自提比率，並透過個人的保險規劃，提高第一、二層之外的個人退休準備，以因應退休後醫療和長照需求增加，不致因準備金不足導致老年生活出問題。