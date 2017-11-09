廣越、光隆明年Q1不看淡

2017-11-09

〔記者陳柔蓁／台北報導〕第4季為羽絨服傳統出貨旺季，且今年度冬季氣溫表現正常，羽絨服廠廣越（4438）與光隆（8916）出貨暢旺，2家公司並積極佈局春夏用產品，預計明年第1季淡季不淡、表現可期。

第4季起，專攻高檔品牌羽絨服的廣越先交出好成績，在羅馬尼亞廠產能加入下，代工的Montbell、Aigle、Nike及The North Face等中高階商品熱銷，10月合併營收繳出12.82億元、年增91%的佳績，前10個月營收88.8億元、年增10%，雙雙刷新同期新高紀錄。光隆今年3月越南生產基地的家紡廠遭受祝融之災，仍持續衝刺高價的滑雪服與防護服，已在今年9月見到轉機，營收呈現年成長，9月營收8.78億元，年增13.6%。

羽絨服為季節性鮮明的產品，這個特性同時表現在營收上，因此，廣越與光隆往年第1、2季獲利表現沉潛，但明年將有不一樣的表現。廣越積極佈局針織產品，已收購一家約旦針織廠，另一家越南台資針織廠則在洽談階段。有針織產能加入，除了讓羽絨服加入針織樣式外，並可以跨入春夏衣著製造。約旦廠產能加入，使廣越得以囊括中東市場，約旦還有與美國、埃及和以色列簽定之自由貿易協定QIZ免關稅優勢，將使廣越明年整年營運可期。

而光隆則以自有品牌和設計師聯名推出襪子、內衣、帽子等全年都可以賣的產品，且以全家便利商店做為通路貼近消費者，雖然目前對營收貢獻度不高，但市場反應很好。另外，越南火損7.04億元正努力在今年內獲全額賠款。