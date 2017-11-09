高盛看好比特幣 微星、技嘉歡呼

2017-11-09

〔記者陳柔蓁／台北報導〕美國投資銀行高盛（Goldman Sachs）看好數位加密貨幣比特幣（Bitcoin）繼續上漲至7900美元價位，跟昨日報價7388美元相比，還有上漲空間，因此預期挖礦、雲端交易熱潮將延續，板卡、伺服器供應商微星（2377）、技嘉（2376）、華擎（3515）第4季旺季可期。

高盛戰略行銷部以艾略特波浪理論做為分析模型，指出比特幣目前正在「5升3降」的第3個上升段，比特幣報價最終指向7941美元。國內法人分析，美國聯準會主席葉倫的繼位者鮑威爾（Jerome Powell）也屬鴿派，將繼續執行溫和的資產負債表縮減計畫、收回先前灑到全球的多餘美元，美元總量減少、流動性下降，在物以稀為貴的情況下美元變貴，市場資金轉向追捧比特幣。

且美國芝加哥商品交易所（CME）計畫在今年底推出比特幣期貨，被解讀為間接合法化這個虛擬貨幣，也讓比特幣流動性大增，因此推升了漲勢。綜上，法人認為比特幣到達8000美元都不是問題。

比特幣是區塊鏈的產物，需要礦工使用高效顯示卡分階段挖出部分數據，最終拼成一枚完整的比特幣，而比特幣交易時也需要用到伺服器。微星、技嘉的顯卡自第2季起就供不應求，華擎則供應挖礦用主機板。除了比特幣題材外，微星持續深耕電競筆電、也廣招素人直播電競遊戲，已站上台灣電競龍頭寶座。法人看好3家公司第4季表現。