電競敲邊鼓 遊戲股大漲

2017-11-09

〔記者張慧雯／台北報導〕受到電競產業正式納入運動產業，加上香港富商李嘉誠投資的全球最大電競周邊大廠雷蛇（Razer）即將於香港掛牌，昨（8）日遊戲股氣勢如虹，遊戲橘子（6180）盤中率先攻抵漲停板92元，辣椒（4946）也於尾盤搶下漲停板46.3元；法人則說，國內遊戲股與電競題材關聯性其實不高，但第4季通常是大型遊戲上檔的旺季，這才是股價上漲的主因。

今年最明顯的例子就是遊戲橘子的《天堂M》，日前宣布中文版預先登錄再創紀錄，登錄人數超過150萬大關，官網更推出「體驗衝裝」活動，祭出體驗裝備強化再換虛寶獎勵，法人認為若測試順利，預計12月初就會上線；而棒辣椒（6468）也藉著橘子炒熱《天堂M》、但遊戲尚未上檔之際，宣布《天堂2：革命》將有重大改版，企圖讓《天堂2》玩家回流。

法人認為，橘子從30多元上漲後，在70元附近打底約1個半月，隨著《天堂M》上市日期越來越靠近，市場期待越大、股價自然也水漲船高，昨日遊戲股都被帶動走強，包括宇峻（3546）、大宇資（6111）、網龍（3083）、昱泉（6169）、傳奇（4994）、智冠（5478）等漲幅都超過2元。

法人則認為，橘子漲停主要著眼於《天堂M》的遊戲即將上市，至於辣椒漲停的主因，則是市場看好辣椒處分子公司棒辣椒的獲利挹注，10月31日辣椒才公告累計處分棒辣椒達42.7萬股，處分利益達0.399億元，將對辣椒今年獲利有不小的挹注，法人估計全年每股稅後盈餘（EPS）約4.5~5元，對照股價來看本益比還算低，因而吸引買單進駐。