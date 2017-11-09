無線充電題材發燒 IC設計看俏

2017-11-09

〔記者卓怡君／台北報導〕蘋果iPhone X熱賣，無線充電題材持續受到市場資金追捧，IC設計族群凌通（4952）、迅杰（6243）、盛群（6202）、新唐（4919）近期股價強勁表態，法人指出，無線充電功能在蘋果帶頭下，未來在手機滲透率可望提升，中國手機廠商有望跟進，對於台灣IC設計業者有利，可多留意相關個股後市發展。

盛群近期明顯發現客戶對於無線充電產品詢問熱度提高，盛群預估，第4季無線充電出貨量可望達70萬套規模，將較前3季30萬套的出貨量大幅彈升，今年全年出貨約100萬套，隨市場應用普及，明年出貨量挑戰300萬套。

凌通的無線充電產品近期亦獲得客戶青睞，5W（瓦）與15W無線充電方案取得無線充電聯盟WPC認證，凌通除了無線充電產品外，歐美當紅的玩具手指猴也採用凌通玩具語音控制IC，利多題材不斷。

迅杰投入無線充電產品研發多年，今年持續擴大產品線，從2.5W、5W到15W應用方案均有，迅杰昨日召開法說會，迅杰執行長鍾文凱表示，公司已有15W產品專攻手機市場，近來無線充電產品詢問度很高，未來發展值得觀察，公司目前以筆電用鍵盤控制晶片為主，營收比重高達8成，明年英特爾推出新平台，有助相關控制晶片出貨提升，公司也積極發展微控制器（MCU），今年營收比重約16%，明年比重有機會超過20%，看好明年整體表現優於今年，上半年單季有機會挑戰損益兩平。