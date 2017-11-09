防市場派搶經營權 泰山現增1.47億股

2017-11-09

〔記者楊雅民／台北報導〕為防堵市場派拿下經營權，泰山（1218）公司派以償還銀行借款、擴充及更新產能設備等為由，申報發行1.47億股現金增資籌資案，昨日申報生效，現增價暫訂每股16.47元，預計將募集24.21億元。

募集24.21億元

泰山今年股東會出爐的前10大股東名單，驚見以機能性飲料「蠻牛」聞名的保力達公司，分別以旗下的海洋投資、擎達投資及和理公司，吃下泰山12.17%股權，成為泰山僅次於詹家家族的第2大股東。

泰山詹家家族合計持有泰山股權僅近18%，以大房詹仁道和詹岳霖父子持股最高，合計達6.83%；現任總經理詹景超代表的景勛投資等持股占4.08%、其餘家族成員詹信忠家族持股3.47%、詹仁華家族持股2.05%、詹仁禮家族持股1.87%。

若扣除被堂兄弟趕出董事會的大房詹岳霖家族近1成持股，泰山公司派能掌握的股權恐不到3成，據了解，略遜於保力達大股東所能掌控的股權，詹家長年掌控的泰山經營權岌岌可危。為防堵市場派拿走經營權，泰山公司派不得不祭出現金增資狠招，期透過現金增資稀釋市場派股權，並取得最新股東名冊，掌握背後到底是誰狂買了泰山股票？

泰山目前股本為35.33億元，增資1.47億股後，股本將膨脹約4成，現金增資75%由原股東依持股比率認購，15%給員工認購，10%對外公開承銷，認購不足及逾期未辦理併湊的部分，均授權董事長洽特定人按發行價格認足。

公司派、保力達較勁

1.47億股現金增資並非小數目，據悉，公司派已急尋金主銀彈救援，但保力達大股東也非省油的燈，銀彈充裕，假使保力達大股東意在入主泰山，非純投資，這場經營權之爭還有好戲可看。