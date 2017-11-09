貨櫃運輸逐步回溫 淡季不看淡

2017-11-09

長榮持續獲利 陽明虧損縮小

〔記者王憶紅／台北報導〕第四季貨櫃運輸產業景氣逐漸轉淡，但在業者採取冬季減艙因應下，近期運價表現不惡。法人指出，貨櫃運輸逐步復甦，長榮（2603）今年全年可望獲利；而陽明（2609）前3季虧損縮小，全年是否獲利，就看第四季表現。

貨櫃運輸市場自去年韓國韓進破產後，景氣就逐步回溫，長榮、陽明今年上半年表現都較去年佳。今年第三季財報尚未公布，但法人指出，第三季是貨櫃運輸旺季，長榮將持續獲利，而陽明第三季表現可望讓上半年虧損縮小，因此陽明全年是否可以損益兩平，就看第四季表現。陽明上半年每股虧損0.78元。

根據資料顯示，最新一週運價都較前一週上漲，其中歐洲運價每20呎（TEU）最新報價約779美元，較上週上漲35美元；美西運價每40呎（FEU）最新報價約1548美元，較上週上漲36美元；美東運價每40呎最新報價約2089美元，較上週上漲14美元。法人指出，在淡季運價持續走揚下，貨櫃運輸第四季表現不看淡。

業者指出，就目前國際貨幣基金（IMF）的資料顯示，全球經濟持續成長，對貨運景氣是正面。近期因中東地緣政治因素，引發油價走高一事，業者指出，雖會增加成本，但相對連帶讓中東及俄羅斯等地的商品購買力提升，而中東、俄羅斯地區需求的商品多是民生必需用品等，在勢必走海運下，也會帶動貨櫃運輸的需求。

陽明現金增資案 台航決參與

另外，台航（2617）昨董事會決議參與陽明第二階段的現金增資認股案，交易數量為4876張股，每單位價格為12元，交易總金額為5851.91萬元；台航累計持有陽明股票2.39萬張，持股比例約1.53％。