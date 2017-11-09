蘋果研製AR眼鏡 可成參一腳？

2017-11-09

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕《日經新聞》報導，蘋果金屬機殼供應商可成科技（2474）董事長洪水樹本週透露，可成將接受一項新的挑戰，就是為擴增實境（AR）裝置製造金屬零組件。巧的是，市場流傳蘋果正在研發AR眼鏡，最快2019年底將推出，引發各界臆測：可成正在為供應蘋果AR眼鏡的元件布局。

洪水樹週二在法說會上透露，「基於我們所學到的，新AR產品需要『看起來美觀，穿戴上又足夠輕巧』」，製造這類設備的外殼因此變得非常複雜，目前仍有很多挑戰需要克服。

挑戰製造AR零組件

洪水樹說，相較於虛擬實境（VR）頭戴裝置，AR設備未來更可能受歡迎和被接受，便於攜帶是這類AR產品興起的關鍵。儘管洪水樹沒有直接說出可成目前正在從事研究的產品為何，也未透露可成新產品、新客戶的訊息，他卻強調可成選的客戶「一定會是各行業的前幾名」。

市場不斷臆測，蘋果接下來幾年會推出獨立的AR產品。元大證券投資顧問分析師蒲得宇（Jeff Pu）表示，蘋果正在研發AR眼鏡，最快2019年底就會開始銷售。所謂AR，是將虛擬影像和資訊覆蓋在現實世界上，讓使用者可和他們周邊環境互動；相對地，VR頭戴裝置用戶只能留在虛擬空間裡。

比起VR，蘋果執行長庫克更偏好AR，並公開表示蘋果正處於開發AR產品的獨特境況。庫克2日在蘋果財報會議上表示，「我的看法是，AR增展人類表現範圍，而非孤立我們自己」，他確信AR將改變人們使用科技的方式。

《日經》指出，可成為蘋果iPhone手機、iPad平板電腦、MacBook筆記型電腦的金屬機殼供應商，為最新的iPhone 8和8 Plus手機製造鋁金屬外殼，並和玻璃後蓋一起組裝起來。

可成近來引發話題不少，洪水樹預告，可成在原本3大產品線手機、筆電、平板之外，最快明年上半年會切入全新領域。市場臆測，除了蘋果AR眼鏡之外，可成還可能切入自動車市場，甚至可能打進特斯拉供應鏈。目前至少6家外資維持「買進」或「加碼」評等，另有3家外資維持「中立」評等。