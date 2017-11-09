Google預期明年起 上億Android手機可用AR

2017-11-09

〔編譯盧永山／綜合報導〕Google虛擬實境（VR）事業和營運副總裁辛芬（Amit Singh）表示，預期從明年開始，將有上億個Android裝置能使用擴增實境（AR）功能，並預期使用AR將成為司空見慣的事。

辛芬週二在葡萄牙首都里斯本舉行的網路高峰會上表示：「明年開始，將有上億支手機可使用AR，目前我們正協助開發者建立經驗，好讓使用AR變成日常習慣。一旦這變成日常習慣，自然就會往貨幣化的方向發展。」他所說的是，從遊戲和購物中賺錢的潛力。

ARCore平台協助開發

Google今年8月底發表ARCore平台，該平台讓開發者能為Android裝置設計AR應用程式，當時該公司就預測，今年底將有1億個行動裝置可使用AR，明年底則有好幾億個。

Google發表ARCore時，也同步推出新一代Pixel手機。當時，三星電子剛發表Galaxy S8旗艦手機，兩款手機都是高階智慧手機。不過辛芬預估，未來兩年，中低階智慧手機也將具備AR功能。

辛芬指出：「未來幾年，AR將成為多數Android裝置的核心特色。」

AR已變成科技巨擘的大型競技場，尤其是蘋果和Google。蘋果今年6月發表ARkit平台，協助開發者在iOS作業系統設計AR應用程式，ARkit成為Google的直接競爭者。

蘋果執行長庫克今年稍早受訪表示，AR將使iPhone變得更加不可或缺。