醫療保健商機大 富蘭克林華美：投資必備亞太市場

2017-11-08

〔記者廖千瑩／台北報導〕全球人口老化、健康意識抬頭與亞太市場消費崛起等三大力量已悄悄地重整全球醫療版圖，尤其中國醫改政策持續端出牛肉，關注亞太醫療保健產業發展已是投資必備。根據統計，過去3年亞太國家在製藥產業的市占率，從28.4%提升至34.5%，占全球市場三分之一，預計未來3年亞太地區成長率可達8.4%，為全球醫藥產業提供強勁的成長動能。

富蘭克林華美全球醫療保健基金經理人廖昌亮表示，中國今年6月正式加入國際醫藥法規協和會（ICH），此舉將節省海外新藥重複臨床試驗時間與成本，歐美新藥可提早約3~4年進入中國市場，對歐美製藥大廠營收貢獻龐大。

至於10月發布的「兩票制」與「仿製藥的一致性評價」兩大革新，前者有助於藥品流通效率提高與藥品售價降低，造福一般病患；後者則是中國化學製藥廠的淘汰賽，預估未來2~3年將有一半的化學藥廠消失，優質公司將大者恆大並成為歐美醫藥業龍頭最不可輕視的對手。

根據統計，今年來NBI生技指數、MSCI全球醫保指數及中國醫藥衛生指數皆大漲2成左右；10月NBI生技指數受挫下滑，但中國醫療產業因具備不同的投資題材，逆勢上漲近5%，顯見透過全球佈局，可享受醫療保健的利多政策及豐富題材。

隨著亞太市場崛起與醫療消費商機形成，建議可多元配置在同時關注歐美與亞太市場，佈局六大生技醫療次產業與保健、美容兩大消費商機的富蘭克林華美全球醫療保健基金，穩健掌握長線醫療需求的成長動能。