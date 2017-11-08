小額終老險最熱銷 7個月銷售29萬件

2017-11-08

〔記者王孟倫／台北報導〕今年最熱銷的壽險商品，竟是被稱為「政策保單」的「小額終老型保單」！根據金管會統計，自2月中開賣至9月底，「小額終老保險」保費已經累計33億8620萬元，銷售件數高達29萬1343件。

為了因應台灣高齡化社會來臨，金管會鼓勵保險業者辦理「小額終老型保險」，以滿足民眾基本保險保障。金管會指出，一般終身壽險的保險年齡多設在65歲之前，65歲以上的商品相當少，且通常要一次繳清，對保戶比較不方便。

因此，金管會要求保險業者配合推出「小額終老保險」，並提供監理誘因以鼓勵保險業者推廣辦理；結果，政策保單推廣奏效，開辦以來就大賣，這也是金管會主導推動下，最成功的一張保單。

金管會保險局副局長蔡麗玲表示，「小額終老保險」提供終身壽險保額30萬元及附加傷害保險保額2萬元，不僅投保年齡可達84歲，保費也比一般保單便宜2成左右；尤其這張保單標榜「一生只能買一張」，因此大獲市場好評。

55歲以上保戶逾6成

蔡麗玲指出，小額終老保險今年從2月賣到9月，共賣出29萬多張，金額超過33億元，外界評價相當好。若從年齡別來看，55歲以上投保小額終老保險的保費為21億5169萬元，占比達63.54%。