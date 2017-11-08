半導體明年看好 世界先進擬投資12吋廠

2017-11-08

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）董事長方略表示，展望明年，全球各主要國家經濟穩定成長，半導體業仍是好年，因客戶對電源管理IC、指紋辨識晶片需求顯著增加，產能吃緊恐無法滿足需求，世界先進正啟動評估12吋晶圓廠投資計畫。

這是世界先進4年前購買南亞科（2408）8吋廠之後，再展開評估投資第4座晶圓廠的行動。方略表示，設廠地點將放眼全球，全面性考慮市場競爭、營運效率與客戶需求，可能購買現成廠房或自行興建等，惟目前還沒有確切的定論與時間表。

方略表示，目前來看，明年歐美等主要國家的經濟可望穩定成長，半導體包括物聯網等應用都將增加，產業健康、正面，預估明年半導體業仍將是個好年，他預期指紋辨識應用將大幅成長、電源管理IC仍可成長2位數百分比，世界先進明年8吋晶圓產能仍將持續吃緊，需要評估投資建廠的計畫。

展望第4季，方略預估第4季訂單持穩，營收將落在62~66億元之間，將季減3%到成長3%之間。因電源管理等功率半導體毛利較高，毛利率將可上升32~34%之間，營業利益率約為21~23%，均較第3季為高。世界先進今年資本支出18億元，明年將增為20億元，這不包括投資新廠計畫。股利發放目標朝穩定向上。

世界先進第3季受惠於小尺寸面板驅動IC與電源管理IC成長的帶動，單季營收64億元，季增9%、年減2.4%；毛利率31.8%，季增1.8個百分點，稅後淨利11.58億元，季增18.3%、年減11.7%，每股稅後盈餘0.7元；今年前3季稅後淨利32.88億元，年減21.4%，每股稅後盈餘1.99元。