在手訂單20億元 由田明年營收估增4成

2017-11-08

〔記者卓怡君／台北報導〕因面板、PCB持續擴產，帶動設備廠由田（3455）第4季營收可望再創歷史新高，一路旺到明年，明年營收年增率上看40%。由田總經理張文杰表示，明年來自面板、PCB客戶需求強勁，加上新增半導體客戶，在手訂單接近20億元，對於明年展望看法樂觀，有機會再挑戰歷史新高。

由田10月合併營收2.76億元，年增13.47%，累積今年前10月合併營收20.20億元，年增56.39%，法人預估，第4季為全年高峰，單季合併營收上看10億元，可創單季歷史新高。

因中國京東方、華星光電等面板廠全力擴產8.6代、10.5代及AMOLED（主動矩陣有機發光二極體）產能，加上PCB廠商對於卷對卷軟性電路板檢測設備（COF）需求強勁，帶動由田營收大幅成長。

張文杰指出，目前手上訂單接近20億元，較去年同期增加30~50%，因此，希望明年營收成長率可以比照今年的水準，明年PCB相關設備成長力道相當顯著，COF設備也與日本廠商展開策略聯盟，相關效益年底開始發酵；加上中國面板10.5代廠、AMOLED、面板模組、半導體相關客戶需求續強，因此樂觀期待明年表現。

法人指出，由田今年營收大幅跳升，前3季每股稅後盈餘有3元的實力，但因新台幣升值，吃掉不少獲利，預估第4季將無匯兌損失，毛利率與獲利將恢復應有水準。