萬泰科明年配股可望加碼

2017-11-08

〔記者陳柔蓁／台北報導〕成立40年的老字號線材廠萬泰科（6190），開始走向終端，做系統集成（system integration）生意，今年拿下一家中國資料中心佈線標案，同時擴大對美投資，取得新客服基地。

在經歷幾年的營運低潮後，萬泰科終於在去年轉虧為盈，公司定調未來要擴大車用線、網路用線的營運規模，認為明年可以回饋股東更多股利；同時預告下半年表現會比上半年好，明年會優於今年。

萬泰科在台灣、泰國、中國、越南共4個生產基地，1年能夠製造4萬公里的纜線。董事長張銘烈在昨日法說會上表示，今年以自我品牌接獲中國資料中心標案，且是佈線的工程總包；以前中國資料中心95%以上是美國廠商在玩，但萬泰科憑藉價格與施工技術擁有整合能力，從拿到案子到完成僅需要3個禮拜，在多項優勢下，因此還有另2個中國資料中心標案在談合作。

隨北美銷售比重達4成，萬泰科也加強佈局北美，副總經理張程博表示，目前美國經濟表現為全世界最佳，而川普擴大基礎建設的做法有利網路建設，公司遂擴大對美國西岸銷售中心持股至43.9%，認列為長期投資，預計在明年第1季併入財報。該中心近年來營業額每年翻倍成長，且靠近終端市場有利就近觀察市場，未來能適當建置技術服務人員、擴充產品線、連結工廠與客戶端需求。

總經理陳謙忠表示，在高階網路線材部分公司有20%成長目標。國際銅價今年以來漲幅2成以上，現在國際銅價每噸約6900美元，目標每噸7200美元，但公司有做避險，且耕耘高階線材享有優勢，可以將漲價轉嫁給客戶。