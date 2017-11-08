加工絲五虎甦醒 宜進、力麗生小虎

2017-11-08

〔記者陳柔蓁／台北報導〕中國因環保問題縮減化纖與織布產業，導致供給減少，加上年底雙十一、耶誕、新年等零售需求持續出籠，讓台灣的化纖報價隨原油上揚，加工絲5虎力麗（1444）、宜進（1457）、宏益（1452）、集盛（1455）、聯發（1459）營運在旺季中復甦，業內並預期今年第4季旺季很旺、而明年第1季淡季不淡。

力麗是國內聚酯與尼龍粒子大廠，對於今年紡織業表現，副總陳漢卿認為好景氣可以延續到明年第1季。力麗走向產品高值化，除了有環保原抽色紗粒子，讓織出來的布不用再經過染色工序，還成立子公司力麟科技發展雙軸延伸BOPA膜，除了能用在電子觸控外，還因為沒塑化劑、可以真空，能做為食品包裝材，積極走向高值化。力麟預計投資70億元設立4條產線，日本商社已包掉全部產能。

宜進今年取得特殊火山灰聚酯絲美國37.5TM亞洲獨家代理權，從國外進口火山灰聚酯母粒後，將先給旗下子公司宏洲（1413）抽成絲、宜進假撚後再給光明（4420）織成布。

尤其宏洲在接高值化產品、出租多餘產能的營運調整之下，已在今年上半年正式轉盈。除了本業外，宜進積極活化資產，處分杭州廠已在昨日簽署意向書，這代表已找到買主，法人預估處分利益為3億元，以宜進股本30.16億元計算，將貢獻每股獲利1元。