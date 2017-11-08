國際品牌縮減供應商 台廠紡織業組國家隊

2017-11-08

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國際戶外運動品牌大廠縮減供應商已成趨勢，成衣3雄儒鴻（1476）、聚陽（1477）、如興（4414）將挾帶台灣供應鏈優勢，與本土供應商形成策略聯盟。紡拓會秘書長黃偉基指出，台商間合作的靈活彈性與快速反應令中國難以複製，「going global」的成熟全球海外佈局為台灣紡織業的強項。儒鴻董事長洪鎮海認為，國際品牌縮減供應商趨勢將成為常態，預期2025年紡織業會大者恆大、強者更強。

「當今紡織國際貿易面對的挑戰與決策論壇」日前在台北科技大學舉行，黃偉基說，全球前5大戶外運動品牌的產品，8成以上與台灣有關，加拿大品牌Lululemon、哥倫比亞、Nike、愛迪達、UA等，與儒鴻、得力（1464）、宏遠（1460）、福懋（1434）、遠東新（1402）、旭榮等，都有穩定的合作關係。

黃偉基表示，現在電商要求快速到貨、品牌商也為擺脫庫存壓力，會要求布料的交貨期在45天以內、成衣交貨期65天，最短壓縮到28天，台商可以快速達到客戶的要求，係受到全球區域貿易協定影響，台商在30年前就積極加速佈局東協、南亞及非洲等地，因此只要台灣接單、研發，可以馬上就近海外生產，因此紡織在國內產值3852億台幣，海外產值則高達6000億台幣。

紡織股王儒鴻生產基地遍及台灣、越南、柬埔寨及賴索托等。根據洪鎮海觀察，國際品牌為降低人員出差與管理費用，有縮減供應商趨勢。Nike在2000年有1000家供應商，現在縮減為120家、到2020年將只剩100家；哥倫比亞、日本亞瑟士等品牌也是如此。

這些客戶為了確保貨源穩定，會要求儒鴻制訂3年生產計畫，因此除了儒鴻自己的產能外，也需找小廠策略聯盟，但要有共同理念和目標，並符合國際品牌要求的標準，目前儒鴻的協力台廠有13家以上，彼此互相合作，組國家隊共同打世界盃。