Apple六大機殼供應商 法人：首選可成、鎧勝

2017-11-08

〔記者張慧雯／台北報導〕近來市場耳語包括鴻準（2354）、鎧勝-KY（5264）等靠著富爸爸都想擠進iPhone機殼供應鏈，甚至連中國廠商也虎視眈眈，昨可成（2474）董事長洪水樹輕描淡寫表示，「能在市場存活的公司，都不是弱者，但同行也未必是競爭對手」；法人則認為，蘋果未來兩年的主要機殼供應商有6家，但成長能見度最高的是可成與鎧勝-KY。

凱基證券分析師郭明錤表示，Apple未來兩年內的主要機殼供應商包括鴻準、可成、Jabil、鎧勝-KY、長盈精密與比亞迪。除出貨與市占率成長外，更重要的中長期成長與獲利驅動評比因素（包括規格升級、新產品、新設計訂單與商業模式等），由這些條件估算，2018年成長能見度最高的是可成與鎧勝-KY。

郭明錤認為，2018年下半年的新款iPhone訂單為關注焦點，估計可成與鎧勝-KY會是新贏家，預測新款iPhone為改善傳輸品質，金屬框將由更多部件組成（iPhone X為4件），在金屬邊框設計與機殼組裝複雜度提升下，Apple需要更多金屬框與機殼組裝產能以及新供應商，預測可成將取得不鏽鋼金屬框與機殼組裝訂單，鎧勝若能於2018年初之前順利通過認證，則可望取得鋁金屬框與機殼組裝訂單。