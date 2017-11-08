輕舟變戰艦 可成董座洪水樹：明年持續強勁成長

2017-11-08

金屬材料 短期內難被取代

〔記者張慧雯／台北報導〕第三季繳出每股稅後盈餘（EPS）9.59元的亮麗成績，可成（2474）董事長洪水樹昨於法說會上，心情顯得相當好，他表示，「現在的可成已從『輕舟』變身為『大型戰艦』，2018年仍會是成長強勁的一年。」針對外界質疑機殼的金屬材料會被其他材料取代，洪水樹有信心地說，「金屬材料這幾年內都很難被取代，可成也默默研發新材料。」

洪水樹笑說，2017年表現不錯，這和今年初預測的差不多，產品線持續成長，客戶端業務也成長，3大產品線包括智慧型手機、筆電和平板都平衡發展，且應用層級也升級；他認為，2018年表現也會和2017年一樣，仍是強勁成長的一年，預估2018年的資本支出會和2017年相當（超過百億元）。

針對外界關切手機產品、材質等問題，洪水樹則說，產品要有特色、要差異化，最早外界擔心金屬機殼被塑膠機殼取代，現在外界又擔心金屬機殼被玻璃取代，但其實未來幾年內，金屬機殼仍會是主流，只是設計需要改變而已。

洪水樹說，其實可成已經花了很多時間做機殼新材料的「扎根」動作，董事會已通過成立60億元基金，主要就是研發新技術、新材料等。他笑說，過去市場傳出的陶瓷機殼、液態金屬機殼，這些可成早就實際研究過如何製造成機殼？耐撞度如何？可成不會空口說白話。

對於同業的競爭，過去洪水樹曾輕描淡寫以一句「輕舟已過萬重山」形容，昨又再度被問及，洪水樹笑稱，現在的可成已不是「輕舟」，而是「大型戰艦」。他認為，想要進入機殼產業的主戰場「門票很貴」，因為實體投資金額太大、製程也複雜，現在絕對不是一般的業者能進來的。

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