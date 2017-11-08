擴產iPhone SE 緯創傳在印度覓地設新廠

2017-11-08

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博引述知情人士透露，緯創（3231）正在印度班加羅爾尋找約100英畝的土地設新廠，擴大蘋果iPhone SE或其他智慧手機品牌的產能。

緯創主管上週在班加羅爾各地視察，已列出幾處相中的土地名單，包括一塊靠近機場的土地。上述人士指出，今年才開始在印度生產iPhone SE的緯創，可能也會利用新廠為其他智慧手機品牌代工。

蘋果盼擴大印度市占率

印度是全球成長最快的智慧手機市場，蘋果iPhone市占率卻不高，主要因為售價比三星電子或小米等對手要貴。蘋果執行長庫克去年首度造訪印度，並會見印度總理莫迪，表達希望擴大在印度的市占率。

庫克在上週蘋果發布上季財報時表示，蘋果在印度有極大的成長動能，每年營收都成長一倍，有信心蘋果能攻城掠地，但需要多方面努力。

庫克指出：「蘋果正在建立門市、通路和市場，也在建立開發者生態系統，我們對印度市場有正確的產品線。我覺得我們在印度已獲得很好的進展，也越來越了解這個市場，但我們仍有一段漫長的路要走。」

蘋果行動裝置在印度賣得特別貴，主要因為印度政府對外國製造的行動裝置課稅，蘋果在印度組裝的iPhone僅侷限於低價的iPhone SE。

蘋果的主要代工廠商鴻海（2317），一直與印度地方政府洽商設廠事宜。目前鴻海在印度並未為蘋果組裝iPhone。