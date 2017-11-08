iPhone X銷售火熱 鴻海明年Q1產量增45％

2017-11-08

〔記者卓怡君／台北報導〕iPhone X銷售亮眼，凱基投顧分析師郭明錤分析iPhone三家代工廠，最看好鴻海（2317）表現，預估第四季iPhone X生產量約2500-2700萬支，銷售約可達2200-2400萬支，鴻海明年第一季產量可望季增35-45％以上，呈現淡季不淡，營運動能可期。

凱基：淡季不淡 營運可期

iPhone X中國黃牛市場表現不如往年，黃牛轉手價跌破官網價，郭明錤指出，黃牛市場已非衡量供需有效指標，正向看待iPhone X的市場需求，並預期明年第一季生產量可望季增長35-45％以上，原因在於發售後有更多的購買資訊，有助於消除使用者對創新體驗的疑慮，再來則是中國農曆年旺季需求。值得一提的是，蘋果正在努力消滅黃牛市場，因此目前iPhone X在黃牛市場的售價，已無法正確衡量整體需求。

至於代工廠和碩（4938）因iPhone 8需求低於預期，預期明年第一季生產量將季衰退50-60％。郭明錤分析，iPhone 8因較少賣點，加上更多使用者因售價差距有限，選擇iPhone 8 Plus，預期和碩的產能利用率可能因此下滑，但仍正向看待和碩在明年下半年的成長動能，原因在於訂單更多樣化，以及明年新款iPhone賣點多於iPhone 8。

鴻海i8產能 開始移轉至iX

對於緯創（3231）表現，郭明錤認為，本季iPhone 8 Plus略優於預期；明年第一季iPhone 8 Plus出貨預估顯著上修超過80-100％，因此上修明年第一季緯創出貨，主要基於iPhone 8 Plus取代iPhone 8，加上鴻海自本季底開始轉移iPhone 8 Plus產線到iPhone X，以應付iPhone X更多訂單。