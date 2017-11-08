10月出口年增3％ 連13紅

2017-11-08

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部昨公布十月出口二七五．四億美元，連續四個月站上二七○億美元以上高點，並創歷年同月新高，達陣「連十三紅」；但受去年基期偏高因素抵銷影響，十月年增率僅三％，為近十三個月來最小增幅。財政部樂觀預期，全年進、出口擴張強度將是「中間偏強」，可望雙創近六年最大成長幅度，年增率均可突破一成。

全年進出口增幅 將創6年新高

財政部統計處處長蔡美娜表示，受全球景氣穩定上升，以及蘋果新機iPhone X拉貨效應帶動，十月出口實質上是「充滿活力」，年增率會滑落至三％，主要為去年基期偏高，以及逢國慶年假，工作天數減少所致；若單看規模，十月出口值二七五．四億美元，為近三年最佳，「整體外貿仍具動能，無轉弱疑慮。」尤其是電子零組件及機械產品，十月持續扮演推升出口兩大支柱。

進口部分，十月二二三．四億美元，年增○．一％。其中進口電子零組件四十五．四億美元，創歷年單月次高，預估全年規模也將創下新高；進口資本設備部份，十月進口值雖達卅八億，但因去年基期偏高抵銷，年增率大減十五．六％。

展望未來。蔡美娜表示，進入東、西方節慶採購旺季，加上iPhone X正式開賣，全球預購情形超乎預期，看好第四季半導體景氣將「淡季不淡」，帶動出口一路旺到年底，預估不論出、進口，年增率皆可達一成以上，雙創近六年最佳表現。