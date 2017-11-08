施以冗長審查 博通併高通 中國恐設路障

2017-11-08

〔編譯王惠慧、記者羅倩宜／綜合報導〕網通基礎建設與無線連網晶片大廠博通（Broadcom）開價一千三百億美元擬併購全球最大手機晶片廠高通（Qualcomm）；路透報導分析，博通若想併高通，恐遭遇中國監管機關冗長審查，原因除美國外商投資委員會（CFIUS）過去對中資併購案百般刁難外，中國更視半導體為戰略產業，勢將對此合併案設下限制，以附帶條件方式通過。

高通在網站公佈新聞稿證實，已收到博通併購邀約，博通提議以每股六十美元現金、十美元博通股票，收購高通在外流通的所有股權；高通表示，公司董事會已與財務及法務顧問研商，將以追求股東最大利益為前提，評估此項收購邀約。在董事會未完成評估前，高通沒有任何評論。

市場也傳出與博通執行長陳霍克關係良好的美國私募基金銀湖公司（Silver Lake），已允諾至少提供二十五億美元融資，供博通併購高通。

路透分析，這起併購案若完成，將成為科技史上最大併購案，勢必改變晶片業的生態。中國上海「Faegre Baker Daniels」律師事務所合夥人嚴瑜指出，兩大晶片業者併購，必將遭中國嚴格審查，「半導體對中國而言是重要的產業，之前高通也遭中國發改委罰款，是中國十分在意的對象」。

中國律師指出，不准的可能性不高，主因是其中未涉及中國公司，較有可能要求出售一些特定業務，或要求博通、高通對中國合作夥伴作出某些承諾，作為批准條件；由於此案規模、複雜程度高，必須走完發改委的反壟斷審查三階段，按規定需要一八○天；博通去年宣布併購博科通訊（Brocade），歷時五個月才獲得有條件批准。