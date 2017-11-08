推翻對美承諾 外國信用卡入中限合資

2017-11-08

〔編譯盧永山／綜合報導〕「路透」引述知情人士透露，在美國總統川普即將到訪前，中國政府又施壓外國信用卡業者，得先與中國企業設立合資公司，才准在中國營運；此舉與中國先前向川普保證，將取消市場准入障礙背道而馳，恐又引發兩國貿易摩擦。

中國強迫外國信用卡業者與中企進行股權合作，而非經營全資子公司，可能進一步拖延VISA、萬事達卡（MasterCard）等外國信用卡公司進入中國市場的時間；中國這種重商主義（指民族主義在經濟上的一種形式；mercantilist）政策，屢遭川普政府官員嚴批。

由於中國市場潛力龐大，外國信用卡業者過去十幾年來一直遊說中國，希望讓他們能夠直接進入中國市場。根據市場研究公司GlobalData調查，到二○二○年，中國將成為全球最大的信用卡市場；二○一二年世貿組織（ＷＴＯ）曾裁定，中國歧視外國信用卡業者。

今年五月中國向美政府承諾，中國在所設定期限內，將發布營運準則，讓美國信用卡業者能完全和立即的市場准入。

在中國人民銀行六月三十日公布準則後，全球最大信用卡業者VISA隨即申請營運執照，但申請已被擱置，且被非正式要求，在重新申請前，必須敲定與國內企業的股權合作。

目前並不清楚，外國信用卡業者在合資公司中能否持有多數股權；根據現行規定，外資在中國其他金融服務事業只能持有少數股權。