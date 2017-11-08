《焦點評論》中國半導體產值「灌水」

2017-11-08

記者洪友芳／特稿

IEK引用中國具官方屬性的半導體行業協會（CSIA）統計數字，示警中國半導體產值恐在二○二○年之前「超車」台灣；乍聞之下，中國追趕速度令人驚奇，但細究後，這是將所有外資產值都算在內的「灌水」數字，中國追趕台灣並沒那麼神速！

中國是全球電子產品組裝的生產大國，自然也順勢成為全球半導體產品最大市場，估占全球三成比重，超越美國市場的二成一比重，且IC需求都靠大量進口，以去年為例，中國市場達一一一○億美元，中國IC晶圓廠產值僅一三○億元，自給率約不到一成二。

因市場大，加上中國推行在地製造，兩年前透過政策傾全力發展半導體業，企圖從材料與設備、IC設計、晶圓代工到封裝測試，朝高度「國產化」發展，自然利誘國外廠商前往投資，三星、英特爾、SK海力士、台積電與聯電等，均在中國投資設置十二吋晶圓廠，IC設計公司也如雨後春筍般冒出，官方宣稱高達一千三百多家，已是台灣好幾倍。

中國政策積極發展半導體業，且基期低帶動近幾年成長幅度都高達兩位數，但全球各研調機構統計半導體業產值，均以企業總部設在哪一國為計算依據，中國具官方屬性的半導體行業協會（CSIA）統計卻不然，其是把所有外資與本土廠商產值都算在一起，難怪產值與成長幅高得嚇人，數字明顯「膨風」了。

IEK推算，如果以國際計算基礎，去年中國純本土廠商（企業總部設立於中國）的半導體業產值，僅是台灣半導體業產值（新台幣二．四五兆元）的三分之一左右，中國本土廠商產值要在二○二○年以前「超車」台灣，根本是不可能的代誌！