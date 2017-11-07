國人樂於投資 比率全球之冠

2017-11-07

〔記者廖千瑩／台北報導〕台灣投資人樂於投資的比率高居全球第一。根據調查，台灣投資人信心滿點，有45％優先考慮將可支配所得拿來投資（包含股票、債券、原物料等），比全球、亞洲投資人都更樂於擁抱金融資產。

施羅德投資昨公布「2017全球投資人大調查」，調查時間為今年6月1日至6月30日，委託Research Plus民調公司針對全球30國共2萬2100位投資人進行調查。而「投資人」定義為未來12個月或過去10年、投資資金達1萬歐元（約新台幣36萬元）以上的民眾。

調查結果顯示，45％台灣投資人優先考慮將可支配所得拿來投資，比率幾乎是全球平均（23％）的兩倍。施羅德集團市場智庫主管米勒（Sasha Miller）分析，投資人積極投資，反映他們有信心，原因可能是近9年美股持續上攻，或是全球經濟局勢緩慢但穩健地成長。

逾6成把危機看成轉機

另，由於全球經濟同步復甦，成長腳步加快，不管是全球或台灣投資人，都預期自己的投資組合未來5年有機會創造超過10％的年報酬率。台灣投資人的積極樂觀，還反映在對全球事件的評估，有超過61％的台灣投資人把危機看成轉機，認為國際事件就是投資機會。

施羅德投信業務行銷長謝誠晃也提醒，這項預期雖然反映投資人的樂觀，但也略顯不切實際。他舉例，就算是過去30年，MSCI全球股票指數的年報酬率也只有7.2％，所以期望似乎過高。

另外，調查中顯示，55％的台灣投資人不願意承擔與目前投資環境相同的風險，也就是有風險趨避的現象。在預期報酬提升、又不願承擔適度風險的情況下，可見投資人有矛盾的情緒。