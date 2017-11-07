外資占我外匯存底達9成 持有市值突破4千億美元

2017-11-07

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行昨公布10月底外匯存底4477.87億美元，連續7個月上揚並續創歷史新高；值得注意的是，外資持有台灣金融資產市值首度突破4000億美元，占外匯存底比重飆至9成。

外界憂同步撤出恐釀災

外界擔憂，若在最極端的情況下，所有外資同步撤出，且市場只有央行供給美元，90％外匯存底是否瞬間蒸發？央行官員表示，即使2008年全球金融危機時，外資也沒有全部匯出，但外匯存底確實要保有適當、足夠的流動性。

央行官員表示，我國外匯存底操作首重安全性及流動性，於此前提下，致力提升收益性。央行官員指出，10月底外匯存底小增5.66億美元，主因外匯存底投資運用收益，被歐元等貨幣貶值折計美元後減少的金額抵銷所致，其中歐元單月對美元貶幅約1.3％。

我外匯存底連7個月上揚

另，受到外資10月買超台股518億元，加上加權指數單月漲幅3.95％帶動，10月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同新台幣存款餘額共折計4012億美元、約當外匯存底90％，同創歷史新高，金額及比重分別月增253億美元及6個百分點。

國際金融情勢方面，美國總統川普上週提名美國聯準會（Fed）理事鮑爾出任下屆Fed主席；央行官員認為，Fed可望延續緩慢升息，以及漸進、可預測性的縮減資產負債表計畫，而觀察美國聯邦資金利率期貨顯示，市場預期12月Fed升息機率92％。

主要國家外匯存底部分，南韓10月小減1億美元、為3747億美元，中國9月3兆1085億美元、日本1兆2032億美元、瑞士7464億美元、沙烏地阿拉伯4752億美元、香港4070億美元、俄羅斯3414億美元、新加坡2727億美元。