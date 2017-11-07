上銀獲利步步升 目標價喊到350

2017-11-07

〔記者羅倩宜／台北報導〕傳動元件大廠上銀（2049）因訂單爆滿，今年以來股價翻倍，需求暢旺已持續近一年時間，目前還沒有見到趨緩。外資追不上股價速度，過去一個月兩度調高目標價跟進。昨（6）日上銀收在303元，外資及國內法人已喊到350元以上，並預計Q4獲利與Q3相當。上銀董事長卓永財在上週法說會表示，「整體看來，產業還是非常熱，尤其面板、半導體等持續擴廠，都推動機械設備的元件需求。」

上銀的主力產品包括滾珠螺桿、線性滑軌（線軌）及單軸機器人，三者均為製造業生產線不可或缺的裝備。由於今年各國強推製造業，美、歐、日、中的設備投資均大幅成長，使得螺桿及線軌大幅短缺，包括日本車廠、半導體廠，甚至蘋果iPhone，都要求上銀今年前3季獲利，一季比一季成長。上週公佈的Q3每股稅後盈餘3.21元，單季賺贏去年前3季。累計今年前3季EPS已來到6.75元，較去年同期增加一倍以上。

上銀上週五舉辦第三季法說，卓永財表示，整體看來，產業還是非常熱，「全球這波產業升級，使得製造業跟著增加，到明年上半年，傳動元件的需求還是很好。」他舉例，除了今年以來歐美、日本、中國主打本國製造，近期還有一家生產線軌的德國指標工業集團，其供應商在中國因環保問題被勒令停工，使得全球線軌供貨更緊，也需上銀緊急調度。

外資一路追趕

因產業供不應求，上銀股價驚驚漲，也讓外資一路苦苦追趕，甚至一個月兩次調高目標價。10月中旬，上銀股價漲到288元，某家外資當時目標價僅285元，隔天立即出具報告，將上銀調升至331元。不料上銀股價仍持續向上，上週法說前已來到300元上下，該家外資在法說當天立刻再調升目標價至345元，相隔僅半個月。

展望未來，外資認為，第四季雖是工具機傳統淡季，不過上銀營收仍可望季增3%，主要是近幾個月調漲產品單價所致。另外，上銀在法說中也表示，第四季毛利率可望再進一步改善，且因受惠面板及半導體產業持續擴產，以及各行各業的智慧製造趨勢，明年上半年需求不墜。上銀蘇州新廠主要做為後端製程及發貨中心，預計本月底啟用；另嘉義廠主要供應集團生產所需原料及零組件，第一期擴產也將在年底完成。