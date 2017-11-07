造船、造艦、離岸風電 台船營收將三分天下

2017-11-07

〔記者王憶紅、洪臣宏／綜合報導〕台船（2208）昨舉辦法說會，董事長鄭文隆指出，造船景氣有10年大循環，目前是低潮期，趁著低潮時調整體質，預計到2022年，造商船、造艦以及離岸風力發電海事工程事業各佔比達1/3。台船目前造商船佔營收比約99%。

台船總經理曾國正則指出，國際造船市場低迷多年，目前已有逐漸從谷底爬升的跡象，除了波羅的海指數BDI持續上揚之外，多家海運研究機構也表示，貨櫃輪船噸數供需已趨平衡，加上運費上揚，各航商獲利均大有進展，對以貨櫃輪為核心產品的台船而言，是一大利多。不過，造船業景氣多延後海運市場一年，因此預期2019年時，台船營運可望轉虧為盈。

2019年可望轉虧為盈

曾國正表示，未來貨櫃輪需求將集中在10000TEU（20呎櫃）以上超大型貨櫃輪及2999TEU以下支線型貨櫃輪；而今年新增訂單有中鋼運通的2艘20.8萬噸海岬型散裝貨輪，中鋼運通還有另外2艘散裝船要釋出，目前正積極洽談。

台船目前在手訂單有18艘，金額約160億元，其中高雄廠有13艘，預計2018年底交完最後一艘，基隆廠有5艘，最後一艘交船在2019年初交畢。

在造艦方面，曾國正指出，政府目前積極推動國艦國造，海軍已規劃12項未來兵力需求，海巡署也將新建235艘巡防艦等各式艦艇，二者合計造艦預算上達5000億元，都是台船具有優勢並將努力爭取的業務。

離岸風電方面，曾國正說，經濟部能源局已訂定2025年累積建置40億瓦離岸風場建設的目標，初估總產值約達7204億元，每年運維產值233億元，台船亦已準備就緒，將籌組海事工程公司，加盟海下基礎鋼構公司及籌獲風電施工船舶成立本土化風電船舶公司，結合國內海事工程施工團隊（M-Team），全力掌握相關風場開發與建置的持續性龐大商機。