銅箔後市 南亞、金居看法迥異

2017-11-07

〔記者陳永吉／台北報導〕相較於上月銅箔廠金居（8358）對第四季及明年的銅箔價格看法保守，國內電子材料上游廠南亞（1303）則有不同的看法。南亞董事長吳嘉昭表示，受到國際銅價上揚影響，銅箔跟著上漲，下游客戶提貨減少，但因車載及鋰電池銅箔的需求強勁，加上銅箔新產能可能明年才會開出，預期銅箔產業後市仍然看好。

南亞看好 金居保守

吳嘉昭說，南亞10月電子材料產品營收減少2.9億元，因出貨量減少導致營收短少7.5億元，但價格增加彌補4.6億元，其中關鍵就是銅箔價格上漲，客戶提貨短少所致；此外，玻纖布供應吃緊，呈現淡季不淡，所以相關產品的出貨量雖減少，但價格好，所以營收減少不明顯。

吳嘉昭分析，許多生產銅箔的同業，都已經滿載生產一年以上，預期會開始分批歲修，將影響一般銅箔的供應量；加上中國2018年將開始實施「新能源車積分制度」，導致鋰電池的銅箔供不應求，由於鋰電池的銅箔僅日本廠商能供應，因此日廠會減少一般銅箔的生產，所以供給面相對健康。

此外，車用載板的需求熱絡，由於車載板需要厚的銅箔基板，因此也增加銅箔的需求，所以在車載板及鋰電池銅箔的強勁需求下，需求面現在看不出有任何不利的因素。

雖有同業認為銅箔11、12月會有新產能開出，但吳嘉昭認為，產能開出的時間可能是明年，南亞後年開出的產能則是要自用，所以對於銅箔的價格還是樂觀，預期還有上漲空間。