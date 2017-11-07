台塑四寶看營收 Q4要比Q3好

2017-11-07

台塑化：國際市場供需平衡 油價再漲有限

〔記者陳永吉／台北報導〕台塑四寶昨公布10月業績，台化（1326）、台塑化（6505）較9月成長，台塑（1301）、南亞（1303）則衰退，不過對於第四季營運，普遍看法相對樂觀，惟台塑化總經理曹明對於國際油價後市，與中油看法不同，他認為目前市場供需平衡，油價要再上漲不太容易。

曹明表示，雖然沙烏地阿拉伯與俄羅斯皆支持延長減產協議至2018年年底，且美國有可能因核子問題再度對伊朗實施禁運，激勵油價上漲，杜拜油價來到每桶58美元，但他認為，從供需面來看，油價要再上漲的空間有限，因此第四季台塑化維持逾80％的操作率。

台塑總經理林健男則表示，由於多項產品價格處於高檔水準，加上印度推出振興經濟方案，將有助於塑化產品需求，預計第四季開工率達90％，高於第三季的87％，11、12月營收將比10月好，整體第四季營收會比第三季成長。

南亞董事長吳嘉昭表示，因中國強力推動環保稽查，使產業結構持續優化，預期11月主要產品乙二醇（EG）、丙二酚等出貨都會持續成長，儘管電子產品出貨下滑，但價格仍具支撐，因此整體第四季營收會比第三季成長。

台化副董洪福源指出，10月營收創下近3年來新高，主要是定檢工作結束，客戶庫存不高，而需求仍在，預期11月營收跟10月差不多︰目前看來，11月接單順暢，12月可以維持，因此第四季營收比第三季好。

台塑10月營收165.81億元，月減5.8％、年增9.6％；南亞10月營收260.63億元，月減2％、年增14.5％；台化10月營收316.81億元，月增7％、年增21.2％；台塑化10月營收524.10億元，月增0.5％、年增8.9％，合計台塑四寶10月營收1267.35億元，月增0.6％、年增13％。