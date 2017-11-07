中國火鍋市場「燙口」 王品西進二度收攤

2017-11-07

丰滑、石二鍋 先後踢鐵板

〔記者楊雅民／台北報導〕中國火鍋市場商機看似龐大，但卻吃不到！台灣連鎖餐飲龍頭王品（2727）在中國先後投資「丰滑」和「石二鍋」火鍋，但最後皆宣告失敗，二度踢到鐵板收攤。

根據估計，中國火鍋市場高達人民幣150億元（約新台幣680億元），中國餐飲500強中，連鎖火鍋業者的總營收便高占逾4分之1；其中，中國火鍋霸主「海底撈」，預估今年營收可望衝破人民幣100億元（約新台幣450億元），相當驚人。

為搶食中國火鍋市場龐大商機，王品2006年率先以台灣市場流行的一人一鍋個人精緻小火鍋營運模式，自創「丰滑」火鍋進軍中國中價位火鍋市場，平均客單價約人民幣80元。

山寨品牌模仿 王品慘賠

「丰滑」火鍋打出幾十種沾醬，餐後還有台式刨冰，雖一度爆紅，但立刻引來山寨品牌模仿，低價競爭，開了約7家店就慘賠數億元，王品趕緊止血，忍痛退場收攤。

王品並不死心，2012年改變策略，再度進軍中國火鍋市場，與菲律賓快樂蜂（JOLLIBEE）集團簽署合資協議，雙方各持股48％，並開放4％給中國通路經驗豐富的投資者入股，合資成立中國石二鍋公司。

希望借重快樂蜂集團在中國扎根多年的優勢，以一鍋人民幣42元的「石二鍋」品牌，進軍中國平價火鍋市場，並曾喊出，若順利的話，5年在中國可以展店200家，再進軍香港和澳門火鍋市場。

但事與願違，在高度競爭的中國火鍋市場上，遲遲無法創造獲利，去年虧損達人民幣約2026萬元（約新台幣9217萬元）、今年上半年虧損金額約人民幣688萬元（約新台幣3131萬元）。

由於虧損狀況未見改善，王品斷然宣布，在中國上海開設的16家石二鍋於10月底結束營運，二度在中國火鍋市場踢鐵板收攤。

王品截至9月底為止，兩岸共有7個品牌、425家店，其中有160家店位於中國，石二鍋退出市場後，中國僅剩王品、西堤、花隱、LAMU慕、鵝夫人、蜀三味等6個品牌，共144家店。