博通若成巨獸 衝擊聯發科、瑞昱

2017-11-07

〔記者卓怡君、編譯盧永山／綜合報導〕博通提議併購高通，為全球半導體業丟下震撼彈。業界擔心，博通與高通強強聯手，可能再掀起一波晶片價格戰，聯發科、瑞昱將首當其衝；尤其高通準備併購恩智浦（ＮＸＰ），一旦博通成功併購高通，也順勢拿下恩智浦，博通將成為全球晶片巨獸，通吃手機、網通、物聯網等領域，台灣ＩＣ設計業者生存空間將再被擠壓。

野村證券旗下Instinet分析師沙赫（Romit Shah）表示，這筆交易案很合理，因為博通併購高通後，將增加三○○億美元營收；這筆交易也具戰略意義，因為兩家公司在智慧手機市場擁有顯著地位，但博通開價每股七十美元可能不夠。

業界人士分析，以市場位置來看，博通的網通晶片居全球領先地位，高通是手機射頻和基頻晶片龍頭，恩智浦為無線晶片霸主，三方各有擅場；加上高通在5G開發時程領先業界，在全新5G時代，博通與高通，甚至恩智浦合併後，等於通吃所有市場的晶片，台灣手機晶片廠聯發科與網通晶片廠瑞昱，在超強勁敵進逼下，拓展市場壓力肯定相當沉重。

不過，此案變數仍大，併購價格和反壟斷審查為兩大關卡。前外資半導體分析師陸行之表示，博通老是喜歡蛇吞象，但一切都是投資人說了算，這個價格不容易通過。

他並指出，這個案子要通過反壟斷審查也有點難，有些產品會因為併購而市占率超過六十％，博通可能將部分產品處分掉；而且這幾年美國外資投資委員會擋了幾個中資併購案，博通執行長陳霍克若沒先打好關係，中國國家發展和改革委員會不可能輕易放過，現在日月光併矽品、聯發科併晨星的案子都還沒通過。