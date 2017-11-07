併購王陳霍克 鯨吞同業一樁樁

2017-11-07

〔編譯盧永山／綜合報導〕過去三年，全球半導體業出現三千億美元的併購浪潮，博通執行長陳霍克扮演重要角色，包括由他領軍的安華高科技（Avago）以三七○億美元併購博通，並繼續以博通做為合併後公司名稱。如今，陳霍克開價一三○○億美元打算吃下高通，美國《富比世》雜誌一篇文章分析，他的行動雖然大膽，卻不瘋狂。

文章指出，博通傳要併購高通時，市場有很多疑問，因博通去年十一月宣布以五十九億美元併購網通設備製造商博科通訊（Brocade）的交易，還卡在美國外商投資委員會（ＣＦＩＵＳ），現又想以天價併購與蘋果有多起訴訟的高通，可能太過自大。

不過，那些看衰或質疑者，最後常發現自己大錯特錯。因在充滿天才工程師的半導體業，擁有麻省理工學院機械工程碩士學位和哈佛大學ＭＢＡ學位的陳霍克，不僅能創造新的科技產品，還是個金融奇才，擅長管理財務。

陳霍克一九九四年擔任Integrated Circuit Systems財務長，很快升任執行長，並展開併購行動，也因此與ＫＫＲ、銀湖等大型私募基金建立交情，絕對有能力籌措一千億美元併購高通。

陳霍克相中高通的行動通訊技術，而博通的專利主要涵蓋Wi-Fi和藍牙等無線通訊領域，兩家公司合併可創造規模經濟。業界預估，兩公司若合併，市值逼近二千億美元，為僅次於英特爾和三星電子的全球第三大半導體公司，其行動通訊晶片的實力將大到威脅英特爾跨入智慧手機科技的企圖。

為化解在美國併購的阻力，陳霍克上週四與川普總統在白宮宣布，將把博通位於新加坡總部遷回美國。分析師指出，此舉雖只是象徵意義，卻可能讓ＣＦＩＵＳ加速放行博通併購博科通訊的交易，未來若高通同意併購，也可能面臨較少的審查阻力。