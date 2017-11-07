博通3.9兆提親 高通料將拒絕

2017-11-07

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國ＩＣ設計巨擘博通（Broadcom）週一宣布，將以每股七十美元現金加股票收購高通（Qualcomm），總值約一三○○億美元（約台幣三．九兆元），希望主宰行動通訊晶片市場；若這筆交易完成，將成為科技史上最大併購案。不過，預料高通將拒絕博通的開價，認為此一價格低估該公司的價值。

博通開出以每股七十美元，包括六十美元現金和十美元股票，總值約一三○○億美元（含高通淨負債二五○億美元）的金額併購，較高通上週四收盤價五十四．八四美元溢價廿八％。博通表示，此併購條件將取決於高通以每股一一○美元併購恩智浦（NXP Semiconductors）的交易是否完成或終止。

上週五傳出博通要併購高通後，高通股價收盤大漲逾十三％、至六十一．八一美元；博通股價則上漲五．五％、至二七三．六三美元。週一盤前電子交易，高通股價續漲三．九％，博通上漲二．四％。

博通執行長陳霍克（Hock Tan）表示：「併購方案對兩家公司的股東具有強大的吸引力，這個方案將提供高通股東大量和立即的現金報酬，以及參與兩家公司合併後前景看好的機會。這個互補的交易將使合併後的公司擁有龐大的技術和產品，穩居全球通訊領導者地位。」

高通︰尋求股東最佳利益

高通在週一發布聲明表示：「將評估這個併購方案，以尋求符合高通股東最佳利益的行動計畫。」

外界預測，高通可能建議股東拒絕併購案。高通先前表示，博通的開價顯然是想利用高通股價偏低時「逢低買進」。過去一年博通股價大漲六十％，高通卻因與蘋果等科技廠商的反壟斷訴訟，導致營收受衝擊，股價持續走低。

明年三月股東會 是關鍵

高通年度股東會預定明年三月召開，董事提名時間則為十二月。如果博通想要繼續推動這筆併購交易，可能被迫必須進行委託書爭奪戰，以取得高通的董事席次。

另外，此案也將面臨監管單位的反壟斷審查。高通可能以反壟斷審查曠日廢時，恐影響這筆交易的價值而予以拒絕。