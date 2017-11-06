華府觀察》美台談判雙邊貿易協定，要玩真的嗎？

2017-11-06

駐美特派員曹郁芬／特稿

舉著要公平且互惠的貿易大旗，美國總統川普三日展開逾十天的亞洲之旅。亞洲國家會如何回應川普的大軍壓境，川普在亞太經合會的演說中能否提出新的經貿政策藍圖，將是台灣重要的參考指標。一趟走下來，台灣最後可能會慶幸自己好險不在川普政府的貿易雷達上。

標榜美國優先的川普上任後決定退出歐巴馬政府積極推動的跨太平洋夥伴協定（TPP），從佈局多邊協定改為追求雙邊貿易協定。不過在出發前，華府的外交人士多坦率指出，亞洲國家對於和川普在嚴苛的條件下談判雙邊貿易協定沒有興趣。美中七月底的經濟對話突然取消記者會，雙方不歡而散就是個例子。創造對話的框架慢慢談，一次拋出點誘餌不讓川普翻臉，是中方的應變之計。

日本和韓國這兩個盟邦也好不到那裡去。歐巴馬政府的前亞太助卿坎貝爾表示，韓國總統文在寅根本對重啟美韓自貿協定談判避之唯恐不及，日相安倍為了加入TPP在農產品所做的妥協已經讓他付出過一次政治代價，雙邊貿易協定必須做出更大讓步，沒有一位領導人會這麼想不開。所以安倍會把會談重點放在區域安全上，避開經貿這個馬蜂窩。

不過，川普任內的首次亞洲訪問怎能不「成功」？與各國元首的會談怎能不「成果豐碩」？要滿足川普的面子和裡子，最方便快速的方式便是簽署採購合約或已經談得有譜的投資意向書。新加坡總理李顯龍十月訪問華府時，在白宮見證了新航與波音公司簽署高達一百三十九億美元的採購合約，就是亞太國家領袖常用的伴手禮。川普這次帶了一批企業領袖隨行，各國的禮數總是不能少的。

台灣在區域經濟整合中，由於中國的阻撓，參與多邊自貿協定談判，甚至簽署雙邊自貿協定都很困難。川普決定退出TPP之後，民進黨政府一度高喊要和美國展開雙邊貿易協定的談判，但在目前的氛圍下，台灣連美牛和美豬進口都不想碰，難道還真想衝第一名當川普經貿外交的砲灰嗎？

一位美國智庫學者私下感嘆，找不到願意到華府開會演講的台灣經貿官員，因為來了得到美國經貿單位拜碼頭，沒有人願意到華府聽訓，更沒有人願意當那隻向蔡政府傳遞壞消息的烏鴉。

如果短期內雙邊貿易協定的談判不可能玩真的，台灣的對美經貿政策要如何調整？面對中國在亞洲的經貿影響力有增無減，習近平開始倡議多邊貿易與區域整合，台灣要如何出牌呢？